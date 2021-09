Un changement d’horaire de la bibliothèque centrale de Bécancour à partir de dimanche

La Ville de Bécancour annonce un changement d’horaire pour son réseau de bibliothèques et la réouverture imminente des bibliothèques de secteur.

À compter de dimanche le 19 septembre, la bibliothèque centrale de Bécancour procédera à un changement d’horaire afin de faciliter son accessibilité ainsi que l’application des mesures sanitaires.

L’horaire sera le suivant :

Dimanche – 11 h à 16 h

Lundi – 12 h à 18 h

Mardi – 12 h à 18 h

Mercredi – 12 h à 18 h

Bibliothèques de secteur

De plus, à compter du 12 octobre prochain, les bibliothèques de secteur rouvriront également leurs portes aux usagers selon les horaires suivants :

Bibliothèque de Saint-Grégoire Lundi de 18 h à 20 h

Bibliothèque de Sainte-Angèle Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque de Sainte-Gertrude Mardi de 18 h à 19 h 30 Jeudi de 18 h à 19 h 30

Bibliothèque de Gentilly Mardi 18 h 30 à 20 h Mercredi 13 h à 14 h et 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque de Précieux-Sang Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque de Bécancour Dimanche – 11 h à 16 h Lundi – 12 h à 18 h Mardi – 12 h à 19 h 30 Mercredi – 12 h à 18 h Vendredi – 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

Le service de cueillette de livres sera maintenu jusqu’au 8 octobre inclusivement. Il prendra fin à la réouverture des bibliothèques de secteur.

Dans un souci d’assurer un environnement sécuritaire et une circulation fluide, les espaces de lecture demeurent inaccessibles.

Mesures sanitaires

Rappel des mesures en vigueur en bibliothèque :

• Port du couvre-visage obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus ;

• Désinfection des mains à l’entrée ;

• Distanciation physique d’un mètre.

Finalement, la bibliothèque centrale de Bécancour s’anime cet automne et offre des activités d’animation présentées de façon hybride (en présence et en virtuel). Enfants, adultes et aînés pourront se divertir ou parfaire leurs connaissances sur différents sujets.