Nouvelle exposition artistique au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac présenter la troisième exposition artistique de la saison, qui est consacrée au photographe Jean-Louis Delhaye.

Photographe autodidacte, Jean-Louis Delhaye a longtemps parcouru le monde afin de réaliser des reportages où se faisait sentir une ambition sociologique et documentaire. De l’Europe à l’Asie, le monde et les découvertes qu’il y a faites ont inspiré ses nombreuses créations dans les domaines de l’illustration éditoriale et du portrait contemporain.

L’exposition qu’il présente dans le logis du meunier du 21 août au 21 septembre, intitulée « Point de vue », offre un accès privilégié à un monde imaginaire où se laissent tout de même deviner des traces d’une réalité appelée à disparaître. Au carrefour de l’imagerie documentaire et du surréalisme, ses œuvres permettent au spectateur de façonner sa propre interprétation à partir d’une image fantastique baignant dans une atmosphère onirique.

Dans ces impressions giclées sur canevas où se superposent plusieurs images, c’est la fugacité de l’instant et la valeur de l’éphémère qui s’imposent, comme autant de perspectives différentes sur un même objet, conjuguant l’observation à la sensation.

Ses œuvres seront présentées, en libre accès, dans la galerie d’art du logis du meunier jusqu’au 21 septembre 2021, de 10 h à 17 h.