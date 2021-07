Exposition de Sylvie Beaudet à l'hôtel de ville de Nicolet

Les Services à la communauté de la Ville de Nicolet présentent, l'exposition Au rythme de l'intuition, un voyage sans carte de l'artiste nicolétaine Sylvie Beaudet.

L'évènement se déroulera à l'hôtel de ville du 5 août 2021 au 5 janvier 2022. Pendant cette période, les œuvres seront visibles à la salle Joseph-Ovide-Rousseau et à la salle des comités de l'hôtel de ville.La population est donc invitée à découvrir les œuvres de l'artiste durant les heures d'ouverture.

Vernissage

Le public est chaleureusement invité à venir rencontrer l'artiste lors du vernissage qui aura lieu le 5 août à compter de 17 h à la salle Joseph-Ovide-Rousseau. Les gens désirant assister au vernissage doivent s'inscrire par téléphone au 819 293-6901 poste 1700 ou par courriel au [email protected]

Sylvie Beaudet s'est initiée, tout au long de ses 25 années de carrière, à différents médiums tels que l'aquarelle, le dessin, la poterie, le vitrail et la peinture. Au fil des ans, elle a participé à quelques expositions collectives dans la Mauricie comme le rendez-vous des peintres Sogetel de Nicolet et un peu partout dans la province (Hôtel de Ville de Cantley en Outaouais, Galerie espace contemporain de Québec) ainsi qu'en Ontario, en France et en Italie.