Retour sur la 28e édition du FestiVoix

Quelques jours après la fin des festivités, le FestiVoix dresse un bilan positif de sa 28e édition. L’événement 2021 a été selon l'équipe organisatrice riche en émotions et restera gravé dans les mémoires tant par les retrouvailles magiques entre le public et les artistes que par la diversité de la programmation et la mise en valeur des lieux occupés.

Au total, 12 435 billets ont trouvé preneurs, dont 50,07 % des ventes provenant de l’extérieur de Trois Rivières. Durant les 8 jours de l’événement, plus de 160 artistes heureux de renouer avec leur public ont présenté près de 40 spectacles aux festivaliers.

Avec un chiffre d’affaires et un budget global de près de 2 millions de dollars ainsi que par l’achalandage touristique important engendré par l’événement, le FestiVoix a généré de nombreuses retombées économiques, touristiques, culturelles et sociales bénéfiques pour la ville de Trois-Rivières et la Mauricie.

Dans le contexte pandémique, l’organisation souligne avoir investi énormément de temps et d’argent afin de mettre en place plusieurs mesures sanitaires pour offrir un événement sécuritaire, tout en proposant une expérience agréables aux festivaliers. Pour mettre en place un des premiers événements majeurs à avoir lieu au Québec depuis le début de la pandémie, le FestiVoix a bénéficié du soutien de plus de 60 partenaires publics et privés. Un appui qui a permis d’offrir une édition d’une grande qualité à un prix accessible pour le public.

Parmi les moments marquants du FestiVoix 2021, notons les concerts au bord du fleuve sur la scène Loto Québec qui ont attiré près d’un millier de personnes chaque soir. Les concerts de Marie-Mai, FouKi, LaF, The Sainte Catherines, Exterio, La Chicane, Vincent Vallières, Ariane Moffatt, Elisapie, Dominique Fils-Aimé, Beyries, Luc De Larochellière, Sarahmée, Clay and Friends, Gab Paquet, Jay Scott, Les Grands Hurleurs, Trio Nelligan et Les Frères Lemayon, parmi tant d'autres, ont été forts appréciés.

Programmation virtuelle

Avec 3 concerts complets, 6 performances en direct offertes sur la page Facebook et plus d’une vingtaine de prestations acoustiques ou d’entrevues exclusives partagées via les médias sociaux, la programmation virtuelle a permis au public de vivre l’expérience FestiVoix dans le confort de leur foyer.

Transposée sur le Web en 2021 sous la forme de capsules accessibles gratuitement, la RadioFestiVoix Bell a été très bien accueillie par le public qui a pu avoir un accès exclusif à du contenu inédit tout au long de l’événement sur les médias sociaux tels que les performances de LaF au Musée POP, Baudry sur le toit d’un immeuble au centre-ville de Trois-Rivières, Fabiola Toupin filmée au Café-Bar Zénob, Les Frères Lemay au Manoir Boucher de Niverville ainsi que les entrevues de Jay ScØtt, Exterio, Trio Nelligan, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles, etc.

Un travail d'équipe

Le FestiVoix tient à souligner le travail acharné de toutes ses équipes et ses 163 bénévoles qui ont fait preuve de solidarité, d’un dévouement sans faille et qui ont repoussé leurs limites afin d’offrir aux milliers de festivaliers présents une expérience unique, souligne l'équipe. Le succès de la 28e édition réside également dans l’appui de plus de 60 partenaires privés et publics tels que la Ville de Trois-Rivières, Loto-Québec, Hydro Québec, la SAQ, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qui contribuent au succès de l’événement et permettent à l’organisation de faire rayonner la ville de Trois-Rivières.

La 29e édition du FestiVoix de Trois-Rivières aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2022.