Des activités estivales au Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Le Musée des Ursulines dévoile sa programmation estivale évènementielle. En plus des activités, résidents locaux et touristes peuvent profiter des populaires visites guidées et de l’exposition temporaire « Portrait de famille ».

Yoga - ramener l’équilibre : Lundi 12 juillet, 17 h et 18 h 15 Chaque participant doit apporter un tapis de yoga ou une serviette de plage et une bouteille d'eau.

En collaboration avec Culture3R.

Inscription obligatoire Cinéma sous les étoiles : Samedi 31 juillet, 20 h 45 Le film Mon cirque à moi vous est présenté dans le cadre d’une soirée cinéma dans la cour du monastère. Apportez votre chaise et arrivez à l’avance pour avoir une place de choix. Fouille en famille : Samedi 14 août, 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h (dernier départ) Activité d’archéologie en 3 stations pour initier les enfants de 3 à 8 ans. Durée de l’activité : 45 minutes

Inscription obligatoire Conférence archéologique : Dimanche 15 août, 14 h L’archéologue et professeur Louis Gilbert fait une présentation des fouilles qui ont eu lieu dans la cour du Monastère entre 2012 et 2015. Conte-yoga : 22 août, 10 h Activité proposée aux enfants âgés de 5 à 12 ans et adaptée pour les parents ou leurs grands-parents accompagnateurs, car l’enfant doit obligatoirement être accompagné pour participer.

Chaque participant doit apporter un tapis de yoga ou une serviette de plage et une bouteille d'eau.

Inscription obligatoire

Visite guidée : Jusqu’au 6 septembre de 10 h à 18 h Le musée offre une visite guidée de la chapelle historique.

En nouveauté, la visite est maintenant bonifiée avec une introduction au cloître, donnant accès à des espaces réservés aux religieuses. Retracez leurs pas au travers des rituels religieux qui prenaient place dans l'avant-chœur et le chœur.

Et s’il fait beau, terminez avec une visite de la cour arrière et des jardins. Exposition temporaire : «Portrait de famille » Quel endroit dans le monastère est le plus significatif pour vous?

C'est la question à laquelle 29 Ursulines ont répondu avant leur départ du Monastère. De la chapelle à la cour, en passant par l'atelier et le collège, découvrez les occupations et passions de ces femmes.

Tous les tarifs sont disponibles sur site Web du Musée. Les mesures d’hygiène sont prises afin que les gens puissent profiter des activités et d’une visite sécuritaire respectant les mesures sanitaires émises par la Santé publique.