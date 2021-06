Anne-Marie Berthiaume exposera au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est heureux d’annoncer que la première exposition temporaire de la saison est consacrée à l’artiste en arts visuels Anne-Marie Berthiaume.

Détentrice d’un baccalauréat en arts plastiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Anne-Marie Berthiaume présente l’exposition « Le quartier juxtaposé » dans la galerie d’art du logis du meunier. Inaugurée en 2019 à la Maison des arts et de la culture de Brompton, cette exposition conjugue diverses techniques allant de la photographie au dessin en passant par la sérigraphie.

Par l’utilisation de plusieurs matériaux tels que le bois, le papier et le textile, l’artiste crée un univers à la fois féérique et minimaliste, d’où se dégage un lieu imaginaire aux mille couleurs, avec ses maisonnettes charmantes, ses personnages naïfs et ses points de rencontre.

En vertu d’une ambition visant à « imaginer l’invisible qui nous entoure », Anne-Marie Berthiaume transportera les visiteurs dans le monde des souvenirs de l’enfance, conçus comme autant de traces des adultes que nous sommes devenus.

Ses œuvres seront présentées, en libre accès, dans la galerie d’art du logis du meunier jusqu’au 15 juillet 2021, de 10 h à 17 h.