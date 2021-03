L’École de danse Balarel reçoit 19 500 $ de Québec pour passer à travers la crise

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a annoncé aujourd’hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, une aide financière de 19 500 $ à l’École de danse Balarel du secteur Saint-Georges à Shawinigan, dont la survie était menacée à court terme en raison de la crise sanitaire.

La somme de 19 000 $ provenant du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de la COVID-19 est bonifiée par une contribution de 500 $ provenant du budget discrétionnaire de Mme Tardif.

Découlant du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce fonds permet d’offrir un soutien aux organismes à but non lucratif qui risquaient de cesser leurs activités dans les 6 à 8 mois.

Les organismes admissibles avaient jusqu’au 29 janvier 2021 pour déposer leur demande.

À l’échelle nationale, un total de 56 organismes culturels bénéficient du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19, qui s’élève à plus de 1,5 M$.

« L’école de danse Balarel a fait appel à moi afin de leur venir en aide, précise Mme Tardif. C’est ainsi que nous avons pu les orienter et les soutenir afin qu’ils puissent préparer et présenter leur demande de soutien financier auprès du ministère de la Culture. La danse permet de s’épanouir et de se développer sur le plan physique en plus de créer des saines habitudes de vie. L’aide annoncée aujourd’hui aidera l’École de danse Balarel à passer au travers de la crise. »