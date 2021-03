« Dis-moi » : un atelier d'art postal par cours à distance pour briser l’isolement social

La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, ouvre les inscriptions et dévoile son atelier d’art postal « Dis-moi ».

Les artistes et enseignantes de « Dis-moi », Annie-Jade Creamer-Éthier, Kim Lafontaine et Cyndie Lemay, offriront une série de dix cours d’art postal donnés à distance, à raison de deux cours d’une heure par semaine les jeudis et vendredi, de 9h00 à 10h00 de l’avant-midi, du 19 mars au 22 avril.

Grâce à cet atelier d’art, 40 personnes en situation d'isolement social pourront apprendre à créer et échanger des oeuvres postales.

Par des ateliers donnés par cours à distance suite à la réception d’une boîte à création comprenant tout le nécessaire, les participants pourront créer des cartes postales et célébrer le plaisir de l’échange dans le confort de leur maison.

Le programme pédagogique propose divers moyens d’intervention à distance individualisée et d’expressions artistiques, tels que le collage, la photographie, l’estampe, la poésie, l’art vidéo et sonore.

Ces cours adaptés permettront aux participants de créer des cartes postales et généreront des échanges postaux entre les participants. Il sera possible de tout dire à son correspondant ou sa correspondante : les réflexions, les rêves, les menus détails du quotidien de chacun et chacune deviendront un prétexte de création visant à vaincre la solitude, une carte postale à la fois.

Personnes handicapées

Répondant en effet à la nécessité de briser la solitude particulièrement chez les personnes handicapées de la Mauricie, nombreuses à être en situation d’isolement social en raison des mesures sanitaires de la pandémie de COVID-19, le centre d’immersion réalise son premier atelier par cours à distance grâce au soutien des Fonds d’urgence d’aide communautaire (FUAC - deuxième cycle) de Centraide Mauricie.

Fondée en 1998, La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts est un organisme sans but lucratif offrant des ateliers d’art adaptés, donnés par un personnel d’enseignement et d’accompagnement spécialisé.

La Fenêtre, connue également pour ses expositions et ses spectacles, constitue un lieu unique d’éducation artistique et d’inclusion sociale pour les personnes handicapées de la Mauricie.

Inscriptions

Places limitées : premier arrivé, premier servi!

Les inscriptions, au coût de 40$, sont ouvertes jusqu’au 11 mars, 16h00.

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, veuillez contacter La Fenêtre : 819-697-2787

[email protected]