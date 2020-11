Deux jeunes écrivaines d'une même famille de Trois-Rivières remportent un prix littéraire

Deux jeunes écrivaines d'une même famille de Trois-Rivières se sont démarquées le 26 septembre dernier lors du dévoilement des lauréats et lauréates au concours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours.

Aurélie Lemieux, étudiante en 1re secondaire au Séminaire Saint-Joseph au moment de sa participation au concours, a remporté le prix de la Ferme Saint-Ours, catégorie 14-17 ans, pour son roman D’où nous venons vient le monde.

Elle s’est mérité une bourse de 100$, ainsi qu’un exemplaire de l’éditeur Antidote de Druide Informatique.

Sa jeune sœur Anne-Sophie, élève de 3e année au Collège Marie-de-l’Incarnation, s’est mérité quant à elle une bourse de 50$ décerné par un jury pour la couverture de son roman La mystérieuse disparition d’un chat à Paris dans la catégorie 6-13 ans.

Il est à noter que Arnaud, frère des deux lauréates et également étudiant au Collège Marie-de-l’Incarnation, participait également au concours du RLJSO avec son roman Apokalypse. Décidément, cette famille Lemieux regorge de talents.

Cette année, à cause de la pandémie, il a été impossible de tenir le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours en présentiel, événement très apprécié des participants et des visiteurs.

Entrevues avec de jeunes auteurs

Le porte-parole, l’auteur Jonathan Bécotte, a par contre réalisé des entrevues avec les jeunes auteurs et autrices leur donnant ainsi l’occasion de présenter leur livre.

Les 60 participants(e)s au concours, leur famille et ami(e)s ont également pu assister à une remise des prix virtuelle en direct de la page Facebook du RLJSO. Les entrevues et le gala virtuel peuvent être visionnés dans la section Vidéo de la page Facebook du RLJSO.

Rappelons que le Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un OBNL qui offre aux jeunes auteurs et autrices qui participent à son concours soutien pendant la période d’écriture, correction et évaluation des textes, mise en page et impression des livres.

Ce concours littéraire s’adresse aux jeunes de tout le Québec. D’ailleurs cette année, les participants(e)s provenaient de 10 régions différentes et 36 municipalités.

Si la pandémie de Covid-19 le permet, le Salon du livre et le gala de remise de prix devraient être de retour en septembre 2021.