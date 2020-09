Le Moulin seigneurial reçoit une aide de 100 000$

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac vient de recevoir une aide financière de plus de 100 000 $ de la part du ministère de la Culture et des Communications. Ce soutien, longtemps attendu, permettra à l’organisme d’effectuer des travaux d’amélioration à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

Un système de climatisation sera ajouté dans l’accueil et dans la salle Léo-Arbour, ce qui permettra d’offrir plus de confort aux visiteurs et aux groupes profitant du service de location de salle.

Un projet d’éclairage extérieur, souhaité depuis plusieurs années, sera également réalisé grâce à ce soutien financier.

Comme les sentiers Forestia situés à l’arrière du Moulin attirent beaucoup de randonneurs, ce nouvel éclairage viendra bonifier leur expérience

en plein air tout en apportant un élément de sécurité supplémentaire. L’échéancier pour la réalisation de ces travaux étant fixé au printemps 2021, les visiteurs et locataires pourront profiter de ces améliorations dès l’été prochain.