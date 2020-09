Entrevue vidéo: « Les humoristes ne se font pas prier pour passer le week-end à Trois-Rivières »

Voir la galerie de photos

À la suite du succès du festival Ce soir on char! à Saint-Eustache, l’Hippodrome de Trois-Rivières accueillera, les 11 et 12 septembre prochains, deux grands galas d’humour qui seront animés en duo par Dominic Paquet et Philippe Bond. Éric Young, président-fondateur du groupe Entourage et originaire de Trois-Rivières, décrit le contexte dans lequel l'événement va se dérouler.

Avec les spectacles tous en pause, deux galas d'humour sont les bienvenus. À Trois-Rivières, 850 véhicules sont attendus pour assister aux spectacles des sept humoristes participants (dont Mariana Mazza, Martin Vachon ou encore Mario Tessier)

Présenté par le groupe Entourage, en collaboration avec le Grand-Prix de trois-Rivières, ce rassemblement célèbre l'humour et la voiture. « Je suis un amoureux du grand prix de Trois-Rivières, souligne Éric Young. Même s'il y a un clin d'oeil à la distanciation, puisque chacun sera dans son char, on le fait aussi pour célébrer la non-venue du grand prix cette année », a-t-il souligné avec le sourire.

Un dynamisme auquel les Trifluviens (et d'autres, prêts à se déplacer!) pourront prendre part les 11 et 12 septembre.