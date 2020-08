Retour des spectacles: la mini-série Culture Trois-Rivières célèbre sur scène dès septembre

Il y a quelques jours, Culture Trois-Rivières apprenait l’autorisation de tenir des rassemblements de 250 personnes dans les salles de spectacles. C’est avec un bonheur mais aussi beaucoup de fébrilité que la structure a annoncé hier la reprise des spectacles sur scène avec la mini-série Culture Trois-Rivières célèbre sur scène! à la salle J.-Antonio-Thompson.



À travers cette série, il s'agit de fêter le retour des artistes en salle en mettant en lumière de l’humour, du théâtre et de la chanson dans le cadre d'une mini-série de quatre spectacles.

Entre humour et poésie

Le premier sera celui de Qw4rtz, "Quatre gars, quatre micros, deux mètres". Le vendredi 4 septembre à 20h, joignez-vous à eux pour 60 minutes de spectacle inhabituel : improvisations, numéros inédits, échanges avec le public et certains numéros d'anthologie que les plus grands fans du groupe a cappella trifluvien reconnaîtront! Dans une optique de déconfinement graduel, prenez note qu'il est possible que QW4RTZ soit encore habillé en mou... le public est donc invité à faire de même.

P uis, le samedi 19 septembre à 20h, l'humour sera de mise avec le Projet parallèle! Le concept : une soirée d’humour, formule allégée et distanciée, où trois humoristes mettront leurs performances au services de leurs spectateurs. Ces derniers assisteront aux prestations de Sam Breton, Patrick Groulx et Guillaume Pineault, des humoristes établis et appréciés du public.