La Biennale nationale de sculpture contemporaine ouvre ce samedi

L’ouverture officielle de la 9e Biennale nationale de sculpture contemporaine (BNSC) aura lieu ce samedi, 1er août, à partir de 13 h au centre-ville de Trois-Rivières.

La BSNC 2020 se déploie cet été sous le thème « Croire ». Elle réunit 13 artistes et groupes d'artistes de provenance québécoise, canadienne et internationale dans huit lieux à Trois-Rivières, Victoriaville et Montréal. L'événement se poursuit jusqu'au 11 septembre.

Le déploiement des artistes invités pour Trois-Rivières va comme suit:

Atelier Silex

Joanne Poitras / Rouyn-Noranda

Charlene Vickers / Vancouver

Galerie d’art du Parc

Moridja Kitenge Banza / Montréal

Atsa / Montréal

Richard Ibghy & Marilou Lemmens / Durham-Sud

Caroline Monnet / Montréal

Janet Macpherson / Hamilton

JR / Paris – NY

Musée POP

La Famille Plouffe / Longueuil

Futur Centre d'innovation agroalimentaire (à partir du 7 août)

JR / Paris– NY

Centre d’exposition Raymond-Lasnier

BGL / Québec

Galerie d’art R3

Patrick Bérubé / Montréal

En raison de la pandémie, aucun vernissage officiel n'a été prévu le 1er août. Prendre note que le port du masque est requis dans tous les lieux d'exposition.