Une entente majeure pour le projet de fabrique de théâtre insolite

Culture Trois-Rivières et les Sages Fous se réjouissent de l’annonce du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Un accord de principe permet la concrétisation du projet de Fabrique de théâtre insolite à l’Église Saint-James, lieu appartenant à Culture Trois-Rivières.

Le projet de Fabrique de théâtre insolite, mis de l’avant par la compagnie Les Sages Fous, avec la collaboration de Culture Trois‐Rivières, vise à implanter un pôle international de création et de diffusion en théâtre visuel qui dotera Trois‐Rivières d’un équipement culturel unique: un laboratoire de création, des espaces de diffusion, un salon de l'étrange, un cabinet de curiosités et une résidence d'artiste.

Une base ancrée pour Les Sages Fous

« Les Sages Fous ont choisi Trois-Rivières et ils en sont des ambassadeurs exceptionnels à travers le monde, souligne Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières. Cette dernière les a accueillis et soutenus depuis leur arrivée. « C’est avec fierté que nous avons développé avec eux la restauration de l’Église Saint-James, lieux phare de l’arrondissement historique de Trois-Rivières », ajoute-t-elle.

Avec la réalisation de ce projet ambitieux, évalué à 7 M$, Les Sages Fous viendront consolider leur ancrage à Trois‐Rivières. Une manière aussi pour eux d'optimiser les conditions de création offertes aux artistes et organismes par, entre autres, la transformation de la chapelle en salle de diffusion avec un environnement et des équipements techniques adaptés.

Par ailleurs, l’ajout d’un lieu d’hébergement permettra l’accueil d’artistes de renom en résidence provenant du Québec et de l’international, qui viendront y développer et présenter leurs œuvres.

« Nous trépignons à l’idée de transformer ce site patrimonial d’exception en Fabrique de théâtre insolite, un lieu unique au Québec dédié à la marionnette et à l’imaginaire qui se spécialisera dans la création de nouvelles œuvres et de nouvelles formes théâtrales atypiques, marginales et hybrides », affirme South Miller, directrice artistique des Sages Fous.

Le projet de Fabrique de théâtre insolite permettra également aux Sages Fous de diffuser de façon soutenue grâce à une programmation annuelle incluant des spectacles de théâtre visuel, le micro-festival de marionnettes

inachevées, des rencontres d’artistes, des classes de maîtres, des activités de médiation culturelle avec le milieu et des visites insolites.

L’investissement positionnera les Sages Fous comme leader dans le domaine de la création et de la diffusion en théâtre visuel et proposera une offre touristique singulière dans le paysage trifluvien et pour l’ensemble de la Mauricie. Soulignant l’esprit de collaboration qui réaffirme le caractère culturel de Trois-Rivières, le maire Jean Lamarche a salué le projet.