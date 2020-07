Parcours culturels et découvertes sportives: trois organismes locaux se mettent en quatre

Les équipes de Personare, d’Escapade Mauricie et d’Écobyke s’associent pour lancer la saison touristique 2020. C’est avec enthousiasme qu’ils proposent une multitude de façon originale de redécouvrir la ville et de profiter de la belle saison estivale.

Cette année, Personare propose deux différents tours pour découvrir la ville. Tout d’abord Trois-Rivières et sa belle époque, avec une visite qui explore Trois-Rivières durant ses plus belles années, 1928. Découvrez la ville lors de sa plus grande période de croissance.

Avec Trois-Rivières infidèle, il sera plutôt question d'explorer la ville sous l'angle de la prostitution et de la corruption trifluvienne de la fin du XIXe siècle. Parcourez les hôtels et les rues, parlez des filles, leurs vies et bien sûr comment reconnaître la bonne adresse. Tout l’été les départs des visites seront effectués à partir des bureaux d’Escapade Mauricie sur la rue des forges.





Dépasser ses limites

En parlant d'Escapade Mauricie, cette dernière offre un mélange d’activités regroupant la location de motomarine, mais aussi, de vélo électrique et standard. Une occasion de dépasser ses limites et de découvrir la ville d’une autre façon. À ceci vient s’ajouter différentes micro-aventures comme La descente des Draveurs afin d’y découvrir l’histoire de la rivière Saint-Maurice. Des excursions culturelles et sportives sont à découvrir.

Par ailleurs, L’agence a développé différents forfaits culturels, d’aventures et autres en collaboration avec le programme Explore Québec, offrant 25% de rabais sur le tarif initial. Ce programme aidera à profiter pleinement des déplacements et rester plus d’une journée à Trois-Rivières.

Écobyke offrira un circuit de balades commentées à vélo-taxi qui permettra d’apprécier les plus beaux attraits du vieux Trois-Rivières. Une visite éco-responsable de Plusieurs forfaits qui seront disponibles sur réservations.



Réservations préférables

Dans le contexte actuel, il est fortement recommandé de réserver en ligne pour éviter les allées et venues dans les bureaux. Les guides de Personare seront munis de micro pour faciliter une distance entre les visiteurs sans que le public manque de l’information.

Tous les vélos et équipements sont désinfectés entre chacune des utilisations. Les vélos-taxis adaptés sont munis d’une visière qui assure la distanciation nécessaire avec l’opérateur.