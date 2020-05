Bibliothèques de Shawinigan : une ouverture partielle pour la mi-juin

Suite à l’annonce faite par la ministre de la Culture et des Communications vendredi dernier en lien avec la réouverture des bibliothèques, la Ville de Shawinigan confirme que les bibliothèques de son réseau pourront accueillir les citoyens pour le service de prêt de livres dès la mi-juin, tout en respectant les directives de la Santé publique.



« Nous sommes très heureux de pouvoir recommencer à offrir ce service », indique la responsable des bibliothèques, Catherine Patry. « Plusieurs citoyens se sont adaptés au prêt numérique, mais encore beaucoup de gens préfèrent le livre papier. Avec ce déconfinement, nous allons tout mettre en place pour suivre les recommandations de la Santé publique afin d’offrir un service sécuritaire pour les usagers et les employés. »



Dans les prochaines semaines, des plexiglass seront installées aux comptoirs de prêt et de la signalisation sera ajoutée. Également, une réorganisation du travail est à prévoir pour les employés afin de respecter les mesures sanitaires émises par la Santé publique. Une procédure sera aussi établie pour le prêt de livres; les citoyens en seront informés par communiqué, avant l’ouverture des bibliothèques.

« Un pas de plus dans la bonne direction »



« On souhaite permettre aux citoyens et aux employés de fréquenter les bibliothèques en toute sécurité », explique Catherine Patry.



Il est à noter que pour le moment, les chutes à livre demeurent fermées. Un service d’aide aux usagers (réabonnement, aide numérique, information) est toujours disponible. Les citoyens peuvent joindre le 819 536-7218, poste 523 ou écrire à [email protected]



« L’ouverture prochaine des bibliothèques est un pas de plus dans la bonne direction », confirme le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Ça nous rappelle aussi qu’on est dans un équilibre fragile et j’invite les citoyens à poursuivre leurs efforts pour respecter les directives émises par la Santé publique : 2 mètres, lavage de mains, port du masque si possible. C’est ce qui fera en sorte qu’on réussira, collectivement, à passer à travers cette crise sanitaire. »