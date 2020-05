Lancement virtuel du livre numérique "La pandémie... dans la tête de François", demain en direct

Depuis un peu plus de quatre ans, l’auteur mauricien François St-Martin et l’illustrateur Marc Bruneau ont l’habitude de commenter l’actualité sur les réseaux sociaux par l’entremise des dessins humoristiques de leur série "Dans la tête de François". En lien avec la sortie de leur livre numérique La pandémie... dans la tête de François , François St-Martin et Marc Bruneau participeront, demain à midi, à une conversation en direct sur le site web du Festival BD de Montréal (www.fbdm-mcaf.ca).

Durant l’activité d’une durée de 20 minutes, ils aborderont, entre autres, des thèmes tels que le dessin d’actualité et l’humour en temps de crise, en plus de répondre aux questions du public.

Alors que le confinement des dernières semaines a forcé l’arrêt de nombreuses activités, il s’est avéré très inspirant pour le duo. À l’occasion du Festival BD de Montréal, qui propose une édition 100% virtuelle, ils ont décidé de regrouper une sélection des dessins réalisés sur la thématique depuis le mois de mars. Le recueil numérique intitulé La pandémie... dans la tête de François est accessible gratuitement sur le site www.danslatetedefrancois.com.

Parmi les autres événements à venir, le mercredi 3 juin, à 15 h 30, les deux bédéistes souligneront la sortie du livre De nouveaux amis dans la classe lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook Dans la tête de François.