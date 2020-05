Confinement: le réseau des bibliothèques de Lanaudière et de la Mauricie reste présent

La date de réouverture des bibliothèques publiques et les conditions dans lesquelles elle se fera ne sont pas encore connues. En attendant, le réseau des bibliothèques de Mauricie et de Lanaudière rappelle que ces dernières demeurent présentes pour faciliter l'accès aux livres, journaux, revues et ressources numériques.

Le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie dessert les municipalités rurales et semi-urbaines. ce sont ainsi 124 municipalités qui sont membres et une population totale de 193 379 personnes qui est desservie.

Le portail biblietcie.ca est la porte d'entrée de ces bibliothèques et permet au citoyens d'accéder aux ressources gratuitement. Depuis le début du confinement, le nombre de prêt de livres numériques à plus que doublé, passant de 2 617 en février pour atteindre 5 282 au 30 avril.

15 000 livres en Français

Pour plusieurs personnes, la fermeture des bibliothèques et le confinement ont été des motivations pour se familiariser avec les livres numériques.

Par les différentes ressources, 15 000 livres numériques en français et plus de 2000 documents en anglais. Dans une langue comme dans l'autre, des livres audio sont aussi offerts. Un accès à des milliers de journaux et revues partout dans le monde est également proposé.

Plusieurs ressources numériques sont accessibles gratuitement:

- Tap'Touche offre une méthode simple pour perfectionner pour apprendre à taper ou perfectionner sa touche au clavier;

- Toutapprendre.com propose plus de 760 cours en ligne, la plupart sur support vidéo, couvrant de multiples sujets;

- Protéger-vous permet d'accéder aux tests, enquêtes et nouvelles sur la consommation;

- Généalogie Québec, PRDH, (programme de recherche en démographie historique), et Mes Aïeux fournissent des outils et bases de données pour faire des recherches généalogiques;

- Curio.ca donne un accès privilégié au meilleur contenu éducatif de Radio-Canada et de la CBC ainsi qu'aux chaînes de la BBC et de National Geographic;

- Slice Fractions et Maths Time sont deux jeux permettant aux jeunes du primaire d'explorer les fractions, additions et soustractions.

Une pensée particulière pour les enfants et adolescents

Après plusieurs semaines de confinement, les familles ont probablement épuisé les ressources de leur bibliothèque personnelle. Un grand choix de livres numérique reste disponible pour tous les âges et tous les intérêts.

Ce sont ainsi 4 000 livres jeunesse qui sont disponibles du bout des doigts et gratuitement. Pour les enfants, il est possible de découvrir heureduconte.ca.

Spécial virus

Un numéro spécial COVID-19 a récemment été mis en ligne. Des personnalités connues partagent leurs coups de coeur littéraires et différentes ressources sont présentées et mis à la disposition des abonnés afin de faciliter leur confinement. Pour une assistance, se rendre sur le site infobiblio.ca