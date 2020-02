Deux rendez-vous, une seule date pour le Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières tiendra ses portes ouvertes annuelles le samedi 22 février prochain, de 9 h à 17 h, en plus de présenter la sixième édition du Concours Scène ouverte.

Les portes ouvertes sont l'occasion idéale pour les futurs élèves et leurs parents de visiter les locaux, de voir le quotidien du Conservatoire et de rencontrer les professeurs et le personnel administratif.

Parallèlement, toujours le 22 février, se tiendra le Concours Scène ouverte, à la salle Armando-Santiago. De jeunes musiciens, instrumentistes ou chanteurs, de la Mauricie et du Centre-du-Québec, offriront leur plus belle performance dans un esprit de partage et de collégialité.

Le Concours Scène ouverte, initié par le Conservatoire, s’adresse aux jeunes pour qui la musique est un loisir précieux et valorisant. Loin de vouloir rivaliser avec les concours musicaux d’envergure, il se veut à la portée de tous les talents et de tous les genres musicaux.

Il est toujours temps de s’y inscrire. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site web du conservatoire.