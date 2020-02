Le Carnaval de Gentilly médaillé pour mérite exceptionnel

C’est devant plus de 60 bénévoles et résidents du secteur Gentilly ayant bravé la tempête hivernale, que la présidente de la 51e édition du Carnaval de Gentilly, Andréa Schaerli, a reçu hier la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel, au nom de son organisation. L’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur, était sur place afin de lui remettre cette reconnaissance.

C’est la Ville de Bécancour, fière d'accueillir le Carnaval de Gentilly, qui a initié la démarche auprès du bureau du lieutenant–gouverneur pour l’obtention de ce mérite. Le lieutenant-gouverneur décerne cette médaille en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d’une personne ou d’un organisme.

Le Carnaval de Gentilly, événement unique en son genre au Québec, est rendu possible grâce à la mobilisation de plus de 3 000 bénévoles en 51 ans d’existence. L’objectif du Carnaval de Gentilly est de divertir la communauté du secteur Gentilly et de la ville de Bécancour durant la période hivernale, soit de la fin octobre à février. Les profits générés dans le cadre de ses activités sont versés à Loisirs Gentilly inc., afin de favoriser le développement d’activités de loisirs portées par des gens de la communauté.

Depuis ses débuts, le Carnaval de Gentilly aura généré plus de deux millions de dollars, une somme dédiée à favoriser les initiatives locales auprès de la jeunesse. C'est ce week-end que prennent fin les festivités de 2020 avec le fameux BYE BYE et le tirage du 10 000 $.