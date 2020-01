Que faire prochainement aux bibliothèques de Shawinigan ?

Le 28 janvier et le 2 février, les bibliothèques de Shawinigan et de Trois-Rivières invitent à deux activités culturelles et littéraires. L'une prend la forme d'ateliers d'écriture avec Anne Klimov et l'exploitation des contes traditionnels et l'autre est une rencontre avec une adepte du mieux-être.

Ateliers d’écriture avec Anne Klimov

La bibliothèque Hélène-B.- Beauséjour invite à un atelier d’écriture avec Anne Klimov, le 28 janvier à 13 h 30. Madame Klimov détient une maîtrise en études littéraires et elle anime plusieurs ateliers d’écriture dans la région de la Mauricie. Lors de son atelier du 28 janvier prochain, elle exploitera "Les contes traditionnels".

L’entrée est gratuite pour les abonnés des bibliothèques sur présentation de la carte et au coût de 5 $ pour les non-abonnés. L’inscription est obligatoire au 819 538-5555, car les places sont limitées.

Les belles rencontres de Patricia Powers : accueil de Nicole Bordeleau

Les bibliothèques de Shawinigan et de Trois-Rivières convient leurs publics à une rencontre avec Nicole Bordeleau le dimanche 2 février. L’activité, animée par Patricia Powers, se déroulera à la bibliothèque Gatien-Lapointe à 11 h et à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan à 14 h.

Maître en yoga et méditation, auteure et conférencière, Nicole Bordeleau est l’une des principales références au Québec concernant l’art du mieux-être. Cofondatrice du centre de méditation YogaMonde, elle est l’auteure de nombreux ouvrages qui connaissent un vif succès populaire et médiatique. Elle viendra nous présenter son dernier ouvrage intitulé S’aimer malgré tout, publié chez Edito.

La rencontre sera d’une durée de 60 minutes, suivie d’une période d’échange avec l’invitée. L’activité est gratuite pour les abonnés des bibliothèques et offerte au coût de 5 $ pour les non-abonnés. Prière de vous inscrire à l’avance sur place ou en téléphonant au 819 536-7218.