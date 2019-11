Exposition en arts visuels de l'artiste Élyse Chaîné

Le vernissage de l’artiste Élyse Chaîné au Bar-Galerie l’Embuscade a attiré des étudiants en arts visuels de l’Université du Québec à Trois-Rivières et des artistes professionnels de la région. Dans une ambiance favorisant les échanges, des liens se sont créés entre les artistes multidisciplinaires.

L’exposition Appartenances II a lieu jusqu'au 2 décembre 2019. Elle est une suite de l’exposition Appartenance qui a été présentée précédemment au Gambrinus à Trois-Rivières, du 6 août au 3 septembre dernier.

Une artiste locale

Elle comprend de nouvelles oeuvres en estampe, en peinture et en dessin. Des techniques qui sont alors toutes prêtées à une réflexion picturale propre à l’artiste. L’exposition présente un univers relationnel: le sens des origines individuelles et des appropriations est interrogé pour laisser place à notre propre individualité.

« C’est une exposition à voir! » a déclaré Joan Lefebvre, artiste professionnelle de Trois-Rivières. L’artiste shawiniganaise se démarque par son implication dans la sphère artistique de la région. Elle était responsable de l’Expo Vente des programmes en arts visuels de l’UQTR (évènement bi-annuel qui met en valeur les créations des étudiants).

Elle s’est impliquée bénévolement pour créer l’image du projet partenarial de Ma Bière de Session avec l’Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, elle développe en tant que commissaire, une programmation d’expositions pour l’Embuscade qui aura pour but de faire rayonner les talents d’ici et de permettre les échanges entre les artistes émergents et professionnels à Trois-Rivières.