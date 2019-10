Plusieurs activités donnent un avant-goût d'Halloween ce week-end

La Fureur de Toutânkharton

Les visiteurs du musée Boréalis devront composer avec la fureur de Toutânkharton! Ce dieu du papier est dans une incroyable colère. Il faudra donc braver les périls du tombeau des rois papetiers afin d’apaiser sa fureur légendaire! Cette activité s’adresse aux jeunes de 7 à 12 ans qui doivent toutefois être accompagnés d’un adulte.

L'événement se déroulera les 26 et 27 octobre aux horaires suivants: 10h; 11h30; 13h30 et 15h. L'activité est accessible de 7 à 12 ans, accompagné d'un adulte.



Découvrez le calendrier complet des activités offertes à Boréalis ici. Le coût des billets est de 10$ + taxe par enfant et par adulte à accompagner. La durée est d'une heure.