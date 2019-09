Le concours "La Chasse aux abonnés" dans les bibliothèques débute bientôt

Le Réseau Biblio lance le concours "En octobre, c'est la chasse aux abonnés" dans les bibliothèques, afin d’inciter les ctoyens à découvrir ou à redécouvrir les services offerts par les bibliothèques municipales participantes, membres du Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM).

Il est possible de s’abonner ou à se réabonner auprès de ces bibliothèques. En remplissant un coupon de participation entre le 1er et le 31 octobre, les participants courent la chance de gagner l’un des trois prix tels qu'un iPod touch, un haut-parleur sans fil Bluetooth étanche ou un radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth. Les trois bibliothèques qui auront recruté, au prorata de leur population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) pourront gagner un prix d’encouragement.

Le Réseau BIBLIO CQLM a pour mission de soutenir les municipalités des milieux rural et semi-urbain dans le maintien et le développement de leur service de bibliothèque publique. Il offre un soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion en plus d’assurer la gestion et l’accès aux collections et ressources documentaires.



Pour plus de détails, la population est invitée à s’informer auprès du personnel de leur bibliothèque ou sur le portail.