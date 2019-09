Journées de la culture : au Vieux presbytère, l'activité « Adieu, sacré curé! »

Le Vieux presbytère de Batiscan participe encore cette année aux Journées de la culture, qui auront lieu du 27 au 29 septembre.

Pour cette édition, le Vieux presbytère offrira l’activité Adieu, sacré curé!, samedi le 28 septembre, dès 10 h. Le public est invité à visiter gratuitement l’exposition permanente du Vieux presbytère Sacré curé! une dernière fois, car celle-ci sera remplacée pour la saison 2020.

Ce sera donc une ultime occasion de voir ou revoir le presbytère et son ameublement dans l’état actuel. De plus, en guise d’adieu au curé Wenceslas Théophile Fréchette qui accueillait les visiteurs depuis 2006, le public sera invité à venir pique-niquer sur les terrains du Vieux Presbytère au rythme d’une ambiance musicale qui rendra cet au revoir plus festif.

Veuillez noter que les visiteurs doivent apporter leur propre repas pour le pique-nique. Pour plus d’informations : 418 362-2051 ou [email protected].