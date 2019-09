4 astuces pour un dressing bien rangé

Quand on est addict à la mode, trouver de la place dans son dressing peut vite devenir un casse-tête surtout quand on n’est pas une adepte du rangement. Voici quelques astuces pour continuer à magasiner sereinement !

Tout vider !

Le mieux est de repartir à zéro en vidant son dressing y compris les chaussures. C’est aussi l’occasion de faire le tri pour mettre au pilon ce que l’on ne porte jamais. Étalez tout sur le lit et procédez par étape ; d’un côté ce qui est usé ou taché, de l’autre ce que vous ne portez plus depuis longtemps ou que vous n’avez jamais mis et enfin vos basics indispensables !

C’est l’heure des essayages pour vous décider à les garder ou non. Organisez un vide-armoire entre copines pour les échanger ou les vendre, en plus de gagner de la place, vous aurez un petit budget pour vous faire encore plaisir !

Après cet inventaire minutieux, vous pourrez apprécier ce qui vous manque pour passer l’hiver. Pensez par exemple à renouveler vos bottes d'hiver au rayon femme Merrell à un prix bien plus intéressant que dans le commerce !

S’organiser

Vous retrouverez plus facilement vos affaires en les rangeant par catégories. Organisez vos étagères et votre penderie par type de vêtements : pulls, chemises, robes, pantalons, t-shirts… Vous pouvez aussi pousser le détail en les classant par couleurs ! Attention : évitez de constituer deux piles l’une derrière l’autre, vous seriez obligé de tout défaire pour accéder au fond.

Offrez-vous des boîtes ou des corbeilles pour les sous-vêtements, les chaussettes et les collants. Vous garderez les tiroirs pour les foulards, écharpes et gants ! Vos chaussures seront entreposées en bas de votre dressing, par catégories aussi.

Acheter de nouveaux cintres

Des cintres de toutes les couleurs et de matériaux différents donnent une impression de désordre. Offrez-vous en des identiques que vous suspendrez à la tringle de votre penderie tous du même côté. Vous n’y accrocherez qu’un seul vêtement de manière à ne pas oublier ceux qui se trouvent dessous.

Prendre de nouvelles habitudes

Ne rangez pas votre dressing seulement aux changements de saison, le désordre s’installerait vite. Il faut penser à y mettre son nez régulièrement, surtout quand on fait l’acquisition d’une nouvelle pièce ! Vérifiez à cette occasion si elle ne remplace pas un vêtement usé, trop petit ou que vous n’aimiez pas.