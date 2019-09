Le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières de retour pour une 3e édition

De retour cette année pour une 3e édition, le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières, organisé par le Festival gourmand du Québec, est un événement rassembleur où les deux spécialités préférées des Québécois sont mises en valeur. L’édition 2019 se déroulera du 20 au 22 septembre, dès 11 h, au parc portuaire de Trois-Rivières. Plusieurs nouveautés sont à prévoir et la programmation diversifiée saura plaire à tous.

Pendant toute la fin de semaine, les festivaliers pourront s’en mettre plein les papilles alors qu’une dizaine de microbrasseries seront sur place, de même qu’autant de poutiniers. Parmi ces restaurateurs, soulignons notamment la présence de kiosques de Mr. Méchoui, Archibald, le Trou du diable, Le Temps d’une pinte, À la fût, Broadway et Ô Quai des Brasseurs, soit des entreprises de la région pour ne nommer que celles-là. Des camions de rue (food trucks) et des microbrasseurs d’un peu partout au Québec seront aussi de la partie.

Quelques artisans participent aussi à l’événement. C’est le cas du Magasin général Le Brun, de Tocara, du Domaine Kildare et du Bois gourmand.

Des nouveautés surprenantes

Afin que les visiteurs puissent se remuer les méninges, le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières propose cette année un quiz présenté par Les Mauvais Perdants. L’activité se tiendra sur le site de l’événement à 15 h, le samedi 21 septembre. À noter que l’inscription est gratuite et qu’il y a une limite de six participants par équipe. Il est possible de s’inscrire en ligne. L’équipe gagnante recevra des consommations pour le festival et un prix qui sera annoncé lors de l’événement.

De plus, pour une première fois en Mauricie, les amateurs de yoga et de bière pourront jumeler leurs deux passions. En effet, l’activité « Yoga Bière » sera présentée le dimanche 22 septembre, à 10 h 30.

« Cette activité existe ailleurs, on peut en voir des vidéos sur le web, mais c’est la première fois qu’elle est offerte dans la région et on en est bien fier. Cela consiste à suivre un vrai cours de yoga, donné par une professionnelle, qui propose des postures où les participants doivent tenir leur bière entre les mains », dévoile M. Willie Lafond, membre du Festival gourmand du Québec. Pour participer au Yoga Bière, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en ligne au coût de 15 $.

Pour les vrais fanatiques de poutine, la traditionnelle compétition de mangeurs de poutine aura lieu le dimanche après-midi, sur le coup de 16 h.

Une activité « Bière et coloriage », s’adressant tant aux enfants qu’aux adultes, est également au programme tout au long du week-end. Des prestations musicales sont aussi au menu de cette 3e édition du festival Bière et Poutine de Trois-Rivières.

Un événement en collaboration avec Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

L’entrée sur le site du parc portuaire, situé au même emplacement que la grande scène du Festivoix, est gratuite, mais une contribution volontaire est demandée pour Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec. Au cours des deux premières éditions, ce sont plus de 35 000 $ qui ont été amassés pour l’organisme. Comme le veut la tradition, pendant le panel du jury (à 18 h le vendredi), une famille Leucan goûtera à près d’une dizaine de poutines afin d’établir le Coup de cœur Leucan 2019. Le prix sera dévoilé le dimanche après-midi, en même temps que la poutine préférée des juges.

En raison des travaux de réparation et d'entretien à la structure du tunnel du parc portuaire et de la fermeture du stationnement situé sous la terrasse Turcotte, les festivaliers sont invités à se stationner au centre-ville et à accéder à l'événement directement par la promenade du parc portuaire près du fleuve.

Par ailleurs, il est important de souligner que dans un souci environnemental, un seul verre sera accepté sur les lieux de l'événement pour consommer des bières de microbrasseries. Il s’agit du verre officiel du festival, un verre réutilisable vendu au coût de 5 $ en prévente et de 8 $ sur place.

Les personnes intéressées par le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières peuvent consulter la page Facebook de l’événement pour les détails de la programmation.

Le comité organisateur remercie leurs partenaires : Fromagerie La Chaudière, Énergie 102,3 / Rouge FM 94,7, la Ville de Trois-Rivières, La Barik et Costco qui rendent possible la tenue de cet événement.