Bleu Jeans Bleu, un party piscine rockabilly et des retrouvailles Player’s

Comme le veut la tradition maintenant demi-centenaire, le Grand Prix de Trois-Rivières offrira une programmation hors-piste aussi festive que étoffée pour accompagner son programme de courses chevauchant deux week-ends.

Grâce à la collaboration de la Ville de Trois-Rivières et d’autre organisateurs d’événements tels que la Corporation des événements de Trois-Rivières, Adrénaline Urbaine et Festi-Drag.TV, les Trifluviens et ceux qui les visiteront lors de deux premiers week-ends d’août pourront profiter de partys gratuits offrant spectacles musicaux, démonstrations et initiation de sports urbains ainsi que de retrouvailles tant sur le site du GP3R qu’au centre-ville de Trois-Rivières.

Bleu Jeans Bleu

Le populaire groupe Bleu Jeans Bleu, en tournée avec son album Perfecto et ses succès viraux Coton Ouaté et J’ai mangé trop de patates frites, sera de passage en prélude à La Magie des Feux GP3R présentée par la Ville de Trois-Rivières le 10 août prochain. Le leader du groupe Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, aura ainsi la chance de faire sa marque au Grand Prix de Trois-Rivières autrement que comme son père Marcel, promoteur de la série F1600 Canada, et de son frère Hugo, qui a participé au GP3R en F1600.

Party rockabilly au bord de la piscine

La veille, lors de la traditionnelle journée portes ouvertes du vendredi NASCAR, un immense party rockabilly au bord de la piscine de l’expo fera faire un voyage dans le temps avec Manny Jr. et ses Cyclones accompagnés de l’endiablé Israël Proulx au piano. L’occasion servira de prétexte pour des retrouvailles de la FIlière Player’s avec les ex-membres Alex Tagliani, Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camirand, Bertrand Godin et même Claude Bourbonnais - qui sera au départ des épreuve de Formule Atlantique Historique - qui ont tous confirmé leur présence.

Planche nautique dans la piscine de l’expo

Avec la collaboration d’Adrénaline Urbaine, l’organisateur du Défi Hors Piste, le GP3R se servira aussi de la piscine de l’expo pour faire un retour vers le futur. Théâtre de spectacles de ski nautique dans les années 1970 avec Pierre Plouffe et les Aqua Stars, la piscine du parc de l’exposition sera reprise d’assaut par des athlètes qui, ère du temps oblige, rivaliseront d’habileté sur des planches nautiques tirées par un système de treuil Konex à la fine pointe de la technologie. Adrénaline Urbaine gardera même le système en place tout au long du week-end pour initier les planchistes en manque de sensations fortes.

D’ailleurs, toute l’enceinte de la piscine de l’expo prendra des airs d’il y a 50 ans avez la Zone Exposition internationale d’autos de Lévis, où une vingtaine de camionnettes vintage seront exposées dans un décor qui rappelleront la belle époque où NASCAR organisait ses courses directement sur la plage de Daytona Beach. Les camionnettes seront aussi utilisées pour la présentation des pilotes de la série NASCAR Pinty’s, en prélude aux 50 Tours Hotel le Concorde du dimanche 11 août.

La Ville de Trois-Rivières participe aux célébrations

Ces célébrations du 50e ainsi que le retour de la grande roue sur la rue des Forges, la venue des camionnettes McGregor OffRoad, la création d’une mascotte pour le GP3R et la première phase de l’initiative écologique GP3Vert ont toutes été rendues possibles grâce, en partie, à une contribution spéciale 50e anniversaire/GP3R de la Ville de Trois-Rivières.

Bien entendu, le premier week-end d’activités du GP3R ne sera pas en reste. Ainsi, les voitures des championnats du monde et des Amériques de rallycross ainsi que les motos et les quads paraderont encore jusqu’au centre-ville le vendredi 3 août avant une séance d’autographe des pilotes, une démonstration des pilotes de drift du DMCC et un spectacle du groupe The Schooners. Le lendemain, c’est le Johnny Gélinas Band qui animera le parc portuaire. Pour les amateurs de belles mécaniques, le Meet-Up revient sur la rue Papineau avec des bolides modifiés, neufs et exotiques à faire rêver, les 3 et 4 août. Également, Harley-Davidson sera sur place avec ses nouvelles motos de la gamme Softail afin de permettre aux amateurs d’effectuer des essais sur route, à partir du coin Papineau et Des Forges. L’accès au MeetUp et à l’Expérience Softail est gratuit.

L’autre parade, le 8 août, mettra en vedette les bolides de la Coupe Nissan Micra, où MIchel Barrette et son fils Nicolas piloteront. Les camions des équipes de la série NASCAR Pinty’s seront aussi du rendez-vous avec les pilotes Pinty’s comme Marc-Antoine Camirand, les frères Dumoulin et Alex Labbé qui rencontreront les amateurs au parc portuaire le 8 août au soir. La portion musicale de la soirée sera assurée par RoadRock. Le lendemain 9 août, c’est Time Krash qui sera sur scène tandis que le samedi 10 août, soir de la Magie des Feux, Bobbey T. and the Jukebox et Domino accompagneront Bleu Jeans Bleu.