Première exposition temporaire consacrée à la photographe Marie-Ève Labadie

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est heureux d’annoncer que la première exposition temporaire de la saison est consacrée à la photographe Marie-Ève Labadie.

Native des Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Labadie cumule plus de dix années d’expérience comme photographe. L’artiste multidisciplinaire, qui est également musicienne, sait jouer avec les couleurs, la lumière et les points de vue afin de créer des œuvres originales, mais surtout qui traduisent l’authenticité de l’émotion vécue. D’une qualité technique et artistique indéniable, les œuvres de Marie-Ève Labadie nous offrent accès à des moments captés sur le vif, mais dont la fugacité se laisse sentir à travers la lumière évanescente et l’atmosphère parfois vaporeuse qui s’en dégagent.

Ses œuvres seront présentées, en libre accès, dans la galerie d’art du logis du meunier jusqu’au 12 juin 2019, de 10 h à 17 h.

Pour toute information : 819-377-1396 ou [email protected].