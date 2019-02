Culture Trois-Rivières vous présente sa série d’activités familiales pour la semaine de relâche

Culture Trois-Rivières est fière de vous présenter sa série d’activités familiales de la semaine de relâche ainsi que celle de ses organismes accrédités. Du dimanche 3 mars au jeudi 7 mars, les enfants et leurs proches pourront se rendre dans les différents lieux de Culture Trois- Rivières et ses partenaires afin de participer à des activités culturelles variées.

Des activités culturelles pour tous les goûts

Les p'tites vues pour enfant (5 ans et +) | Projection de courts métrages en famille

Le dimanche 3 mars, à 10 h et 14 h, dans le confort de notre salle spécialement aménagée pour l’occasion (écran géant, tapis de sol et chaises pour accueillir petits et grands), venez découvrir des courts métrages qui sont tout sauf ordinaire! À l’affiche, films d’animation et de fiction, d’ici et d’ailleurs, ainsi que des films à saveurs plus humoristiques, mais aussi des films qui porteront à réflexion. Plaisir et pop-corn inclus! Coût : 5 $* Lieu : Centre culturel Pauline-Julien

Ripopée (5 ans et +) | Théâtre clownesque

Le lundi 4 mars à 10 h, partez à la découverte de quatre artistes qui débarquent pendant la nuit sur le lieu où doit être présenté leur spectacle. Ils s’endorment et découvrent à leur réveil que le public est déjà installé. La pièce débute, mais tout s’emmêle. Entre leurs mains, des objets deviennent les outils de création d’un univers loufoque, frisant quelquefois l’absurde. Laissant courir leur imagination, jusqu’à parfois la perdre de vue, ils plongent dans l’imprévisible et mettent leur virtuosité au service de leur fantaisie. Abordant la thématique du voyage, Ripopée est conçu comme une boîte à surprises et rend hommage à l’inconnu qui, sous ses faux airs de chaos, sait également tricoter des chemins remplis de lumière et d’extraordinaire. Coût : 9 $* Lieu : Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture

Boréalis ne fait pas relâche (6 à 12 ans)

Le mardi 5 mars prochain, Boréalis célèbre la relâche avec une journée étonnante remplie d’activités. Pendant une visite de 60 à 90 minutes, les animateurs feront remonter vos enfants dans le temps et dans l’histoire du papier. Au menu, personnages historiques, impression 3D, atelier de papier artisanal spécial et d’écriture, animaux du Centre de la Biodiversité du Québec et plus encore. Coût : 11,50 $ taxes incluses Lieu : Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière

Entrez dans l'imaginaire (4 ans et +) | Atelier de création

Le mercredi 6 mars à 10 h, vous aurez la chance de participer à un atelier de création grand format où les enfants devront jouer un rôle important dans la réalisation de l’œuvre d’art finale. Un résultat plus grand que nature que vous n’oublierez pas de sitôt! Coût : Gratuit Lieu : Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Les p'tites vues pour ados (13 ans et +)

Le jeudi 7 mars à 14 h, découvrez une sélection de films courts finement choisis pour intéresser un public adolescent. Par les thématiques actuelles qu’ils abordent, les questionnements qu’ils suscitent, le ton qu’ils adoptent, les films de cette sélection sauront divertir, toucher et faire réfléchir les personnes présentes. Coût : 5 $* Lieu : Centre culturel Pauline-Julien

Forfaits relâche 2018 | Économisez pendant la relâche

Avec les forfaits relâche 2019, économisez et amusez-vous tout au long de la semaine :

À l’achat de 2 activités, obtenez 5 % de rabais. À l’achat de 3 activités, obtenez 10 % de rabais. À l’achat de 4 activités et plus, obtenez 15 % de rabais.

Minimum de 2 billets par activités payantes

À noter que les taxes et les frais de service sont inclus dans les tarifs ci-dessus et que les places sont limitées. La présence d’un adulte est obligatoire dans toutes les activités à l’exception des P’tites Vues pour ados.

Pour information et inscription : 819 380-9797 ou CULTUR3R.COM