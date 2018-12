Célébrez Noël les 15 et 16 décembre au Théâtre d’art équestre

Pour deux représentations seulement, les samedi et dimanche 15 et 16 décembre à 14 h, le spectacle équestre féérique et plein de couleurs Noël prend l’affiche à la ferme Beauvalon. Le public est invité à vivre la fête en compagnie des élèves des sports équestres de l’Académie des Estacades de Trois- Rivières, l’École primaire de l’Académie sportive, la famille Innocenti ainsi que leurs fidèles compagnons.

Dans cette production, conçue spécialement pour Noël, les spectateurs pourront découvrir de tous nouveaux numéros qui n’ont jamais été présentés. « Nous célébrons la magie de Noël avec les lutins, la mère Noël et le grand patriarche en personne, eh oui, le Père Noël sera de la fête » raconte Franck Innocenti, directeur artistique.

Cette année, c’est un spectacle équestre intime, guidé par la fête et l'émotion de Noël. Les deux représentations auront lieu au Théâtre équestre situé au 10 051, chemin Sainte-Marguerite à Trois-Rivières. La salle sera tempérée, il est toutefois préférable de prévoir des vêtements chauds. Sans interruption, les spectateurs verront à l’œuvre 23 artistes, 12 chevaux et 10 poneys qui les éblouiront pendant plus de 60 minutes. « Je suis impressionné et ravi de la qualité des artistes qui partagent la scène avec nous. Ces jeunes ont la passion, l’amour et le respect des chevaux » ajoute M. Innocenti.

Noël s’adresse à la famille et les billets sont au coût minime de 20 $. Des forfaits familiaux sont offerts à 70 $ pour 4 billets, taxes et frais de service en sus. Les enfants de trois ans et moins sont admis gratuitement. Les enfants déguisés recevront un cadeau-surprise. Des tours de poney sont offerts au coût de 2 $ avant ou après le spectacle pour les enfants de moins de 9 ans. D’année en année, le spectacle créé pour Noël entraîne les familles dans la magie de Noël.

Les billets sont en vente au Théâtre équestre Innocenti avant la représentation, sur le site www.ecoledartequestre.ca ou sur réservation par courriel : [email protected]. Les revenus du spectacle participeront à la campagne de financement du voyage d’études des élèves de l’Académie les Estacades et l’école primaire l’Académie sportive.