Andrée-Anne Dupuis-Bourret et Mathieu Gotti au Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Culture Trois-Rivières présente, au Centre d’exposition Raymond-Lasnier, du 18 novembre 2018 au 13 janvier 2019, les expositions La machine paysage, une installation imprimée de l’artiste Andrée-Anne Dupuis-Bourret ainsi que Se prémunir contre l’irrationnel, des sculptures de Mathieu Gotti. Le vernissage aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 à 14 h.

La machine paysage d'Andrée-Anne Dupuis-Bourret

L’artiste Andrée-Anne Dupuis-Bourret présente des impressions formant une installation modulaire évolutive. S’inspirant des jardins hydroponiques, des fermes verticales et des jeux vidéo, La machine paysage interroge notre manière d’organiser la nature pour la rendre plus esthétique et plus productive. Lors de ses récentes expositions, l’artiste a présenté des installations in situ composées majoritairement de papiers imprimés, pliés et assemblés.

Andrée-Anne Dupuis-Bourret a exposé au Canada ainsi qu’en France, au Mexique, en Italie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Elle a également réalisé plusieurs livres d’artistes présentés et collectionnés au Canada et à l’étranger. Récipiendaire de la médaille d'or du Gouverneur général du Canada en 2011, elle enseigne les arts d’impression, le livre d’artiste et la reliure.

Se prémunir contre l'irrationnel de Mathieu Gotti

L’exposition prend la forme d’une série d’animaux sculptés par taille directe en bois associé d’éléments d’aspect industriels (fusée, tour, bateau, etc.). Les sculptures de l’exposition sont une projection d’un futur imaginé où les animaux, après l’extinction de l’humanité, doivent avoir recours à des accessoires pour s’adapter aux perturbations irréversibles causées par l’activité humaine. Avec une bonne dose d’humour, le spectateur est invité à se questionner sur l’impact de son mode de vie sur la nature. L’exposition trace un portrait alarmiste des changements climatiques.

Originaire de France, Mathieu Gotti est adepte des projets collectifs qui lui permettent de rencontrer un public très large et de développer son intérêt pour l’interactivité et la médiation. Sa pratique a été récompensée par Première Ovation à trois reprises et par le prix Millionnaire en folie en 2013 et 2015. Mathieu Gotti est impliqué dans le milieu des arts, notamment en étant membre de Vaste et Vague, de Vrille Art Actuel ainsi que de l'Oeil de Poisson.

Papier animalier

Culture Trois-Rivières propose une activité gratuite de 90 minutes destinée aux 4 à 8 ans qui complète parfaitement la visite des expositions au Centre d’exposition Raymond-Lasnier. Les samedis 24 novembre et 1er décembre 2018, dès 10 h, venez vivre un atelier de création hors de l’ordinaire où vous serez plongés dans un univers inspiré par les thématiques d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret et de Mathieu Gotti, où la nature et l’environnement sont au cœur des préoccupations. Places limitées, réservation au 819 372-4611.