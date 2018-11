Bernard Séguin Poirier vous accueille chez lui jusqu’au 31 décembre

L’artiste émailleur de renommée internationale, Bernard Séguin Poirier aime les traditions. Surtout la tradition qui lui fait ouvrir les portes de son atelier, de sa Chapelle émaillée et de sa galerie d’art, le tout dans une maison patrimoniale. Il partage cette grande tradition depuis maintenant 39 ans au mois de novembre et décembre de chaque année. Quelle belle occasion d’entrer dans l’univers de cet artiste de Les Cèdres.

« Je le fais depuis 1979 et c’est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir mon lieu de création aux gens. Jusqu’au 31 décembre prochain, les gens peuvent venir nous voir et me rencontrer du lundi au samedi de 10h à 17h et le dimanche de midi à 16h. C’est formidable de pouvoir échanger et partager mon art avec eux », nous raconte l’artiste.

Le thème de ces portes ouvertes : « Amour ». Sur place, en plus de visiter l’exposition permanente, les intéressés pourront s’informer sur les ateliers-création. Pour ce faire, ils devront s’inscrire au préalable au coordonnées ci-bas.

Pour ceux qui nous rendront visite, il sera possible de voir les nouvelles œuvres de Séguin Poirier et de découvrir les produits dérivés de l’artiste. « Plusieurs visiteurs profitent de cette période pour faire leurs cadeaux du temps des Fêtes. Cette année, nous avons de nombreux produits en boutique telle que des coussins, des foulards, des calendriers et des sous-verres », énumère-t-il.

Chaque année, les portes ouvertes se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. « Parfois les gens sont gênés de venir nous visiter. Il ne faut pas car c’est toujours un bonheur de vous recevoir. Les visiteurs reviennent souvent année après année avec des amis et de la famille. Ils se sentent comme chez eux » conclut-il sur un ton invitant.