Nouvelle exposition à la bibliothèque de Bécancour: Femmes de couleurs

La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour invite la population à découvrir «Femmes de couleurs», une exposition présentée du 11 novembre au 20 décembre par l’artiste JUNAS (Julie Gélinas) dont les œuvres sont à la frontière de l’abstraction et de la figuration.

Membre de Culture Centre-du-Québec, JUNAS puise sa source créative auprès des femmes de couleur. Elle aime l'humain et s’en nourrit. Les visages et les corps l’inspirent profondément. JUNAS a toujours rêvé de l'Afrique. La culture, les coutumes et la vie quotidienne de ces femmes la fascinent et elle traduit ces éléments sur la toile.

L’artiste fait ressortir différentes situations de la vie quotidienne de ces femmes en évoquant des sentiments comme la tendresse, le rêve, la solidarité et la joie de vivre.

Ses œuvres, de différents formats, incorporent des médiums mixtes afin de fixer dans le temps des moments de vie. Ses créations plongent le visiteur dans le monde du vivre ensemble et une réflexion accompagne chacune d'elle.

Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage de son exposition le dimanche 11 novembre 2018 de 14 h à 16 h.