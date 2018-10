Appel de dossier : initiation à la création artistique en téléprésence

Le Centre d’art Jacques-et-Michel Auger et Culture Trois-Rivières invitent les artistes professionnels et de la relève, les collectifs d’artistes et les travailleurs culturels de la Mauricie et du Centre-du-Québec à soumettre un projet en téléprésence utilisant la technologie SCENIC, en vue d’une résidence de création qui se tiendra du 11 au 21 mars 2019 et qui sera suivie de la diffusion du projet, le 21 mars 2019.

La résidence de création et la diffusion du projet se dérouleront simultanément au Centre culturel Pauline-Julien à Trois-Rivières et au Centre d’art Jacques-et-Michel Auger à Victoriaville. Les projets qui seront soumis devront exploiter la téléprésence et être conçus pour se déployer dans ces deux lieux.

Des productions croisées entre des artistes distants, des festivals régionaux délocalisés, des ateliers sur les nouvelles formes de scénographies en réseau et des rencontres publiques sont autant de pistes de création et d’usages potentiels de cette infrastructure collective. Cela peut s’appliquer à des expérimentations dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, des arts visuels, numériques et multidisciplinaires.

Le dossier doit inclure :

Démarche artistique;

Description détaillée du projet;

Curriculum vitae à jour ou présentation du collectif;

Dossier visuel et/ou multimédia présentant des travaux récents.

Veuillez s’il-vous-plaît faire parvenir votre dossier* à l’adresse courriel [email protected] avant le 3 décembre 2018.