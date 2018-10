Début des inscriptions au Concours de musique du Canada-Canimex 2019

La direction du Concours de musique du Canada-Canimex (CMC) annonce le début des inscriptions pour son édition 2019. Les musiciens de la relève de 7 à 25 ans (30 ans pour les chanteurs) de partout au pays ont jusqu’au 12 novembre prochain pour déposer leur candidature au www.cmcnational.com.

Les listes de répertoire demandé ainsi que les règles de participation y sont aussi disponibles. Précisons que pratiquement tous les instruments sont acceptés. Suite à l’Audition nationale pancanadienne, les candidats sélectionnés convergeront vers Calgary où se dérouleront la Finale nationale et le Tremplin. Le Concert gala des lauréats aura lieu le 4 juillet 2019 au Rozsa Centre de l'Université de Calgary avec le Calgary Philharmonic. Ajoutons que le Concours remettra plus de 100 000 $ en bourses.





Dates importantes*



- Inscription : 15 octobre au 12 novembre

- Date limite pour modification au programme musical : 24 janvier 2019

- Audition nationale pancanadienne : 25 mars au 31 mai 2019

- Tremplin : 4 au 12 juin 2019

- Finale nationale : 13 au 30 juin 2019

- Concert gala : 4 juillet 2019



Je m'inscris au Concours



Je m'inscris au Tremplin







Depuis 60 ans, le Concours de musique du Canada découvre et soutient les meilleurs talents musicaux au pays. Il encourage les musiciens de la relève au dépassement de soi en cultivant la discipline et la ténacité, tout en leur offrant une formidable occasion de développement artistique. L’idée première du Concours a pris forme en 1958 à Montréal. Aujourd’hui, 14 sections sont à l’œuvre, d’un bout à l’autre du Canada. Et c’est le même esprit qui stimulait les fondateurs qui est encore bien vivant chez tous les bénévoles : ils sont les piliers du CMC et y insufflent l’énergie et le dynamisme si essentiels à la tenue d’une pareille compétition. Depuis sa fondation, le CMC a vu défiler des milliers de musiciens de la relève. Parmi ceux-ci, de grands noms de la scène nationale et internationale d’aujourd’hui dont Marc-André Hamelin, Chantal Juillet, Louis Lortie, Martin Beaver, Marie-Nicole Lemieux, André Laplante, Gwen Hoebig, Susan Hoeppner, Stéphane Lemelin, Robert Silverman, Angela Cheng, Anne-Marie Dubois, Desmond Hoebig, Angela Hewitt, Janina Fialkoswka, James Ehnes et Gregory Charles, entre autres. L’avenir s’annonce tout aussi prometteur.



*Les dates mentionnées peuvent être modifiées