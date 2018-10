Une programmation colorée, comme l’automne à la bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet

La bibliothèque H.-N.-Biron vous propose de nombreuses activités tout au long d’octobre qui combleront les divers intérêts des Nicolétains. De l’histoire locale avec une conférence dès ce soir (jeudi 4 octobre), à la robotique, en passant par le crochet et pourquoi ne pas finir cela avec un bon petit verre de vin.

Nous vous rappelons que l’inscription est requise pour toutes nos activités et que celles dont les places sont limitées se comblent rapidement. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 819 293-6901, poste 1711 ou courriellez à [email protected]

Raconte-moi mon histoire – Nicolet, une histoire de rues et de lieux – jeudi 4 octobre (CE SOIR), 19 h et mardi 16 octobre, 13 h 30

Les auteurs du livre «Histoire de rues et de lieux» vous convient à une conférence suivie d’une causerie sur le thème de la toponymie nicolétaine. Vous serez aussi invité à visiter l’exposition de photographies tirées du livre « Histoire de rues et de lieux ». Cafés et collations vous seront offerts lors de la causerie qui suivra la conférence. Nous en profiterons également pour lancer une toute nouvelle exposition issue de cet ouvrage de toponymie.

Atelier d’encodage – samedi 6 octobre, 13 h à 16 h

Lors de cet atelier pratique, les jeunes vivront une olympiade de la robotique dans le but de les initier à la construction et à la programmation des robots LEGO Mindstrom EV3! Grâce à ces activités, les jeunes découvriront la programmation par bloc. Public cible : 8 à 12 ans.

Initiation au crochet – vendredi 12 octobre, 18 h 30 à 20 h

Atelier d'initiation au crochet avec Marie-Ève Toutant-Simar pour apprendre ou réapprendre le maniement du fil et des points de base. Vous pouvez apporter votre laine et un crochet, mais nous en aurons sur place, au besoin.

Heure du conte – samedi 13 octobre, 10 h 30 à 11 h 15

L'été s'en est allé et l'automne s'est installé! Mais qu'est-ce qui a réellement changé ? Pour le découvrir, nous lirons des livres sur l'automne et les changements qu'il apporte. Une petite collation sera servie lors de l’activité bricolage qui suivra la lecture des contes. Public cible : 4 à 8 ans.

Soirée XBOX ONE – jeudi le 18 octobre de 18 h à 20 h Les adolescents peuvent désormais se donner rendez-vous à la bibliothèque pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBOX One. À partir de 11 ans.

Fabrication d’accessoires au crochet – vendredi 19 octobre, 18 h 30 à 20 h

Mise en pratique des techniques et points de base du crochet au travers la réalisation de projets simples. Ces ateliers plairont autant aux débutantes qu’aux tricoteuses plus expérimentées qui pourront toutes profiter de l’occasion pour fabriquer quelques cadeaux de Noël. PRÉALABLE : Savoir crocheter ou avoir assisté à l’initiation au crochet du 12 octobre.

Théâtre pour enfants : La Pie Curieuse raconte des histoires de peur – samedi 27 octobre, 10 h 30 à 11 h 15

Pour l’Halloween, La Pie Curieuse se transforme en sorcière et raconte des histoires de peur ! Elle donne également des trucs afin que les enfants puissent apprivoiser leurs peurs. Une histoire de peur suivie d’une histoire drôle ! Parce que Lire rime avec Plaisir ! Pour toute la famille.

Le plaisir du vin avec Alain Soulard – vendredi 26 octobre, 19 h

Peut-on apprendre à connaître le vin? Oui, grâce à cette conférence qui vous initiera au monde merveilleux du vin. Vous y apprendrez les principaux cépages, comment lire une étiquette, les types de vin, l’accompagnement des vins et plus encore! Dégustation aussi offerte au coût de 5 $ le verre.