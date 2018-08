Tricotons au quai, organisé par L’Angélaine, est de retour le dimanche 26 août prochain sur le quai de Sainte-Angèle. L’entreprise est fière de présenter cet événement en collaboration avec le Quai en fête pour une troisième année consécutive.

Événement populaire, rassembleur et très convivial, le mot d’ordre de cette année est simplicité. La vie nous amène à courir à gauche et à droite la plupart du temps, alors pourquoi ne pas s’arrêter un moment et s’assoir entre amis sous le chapiteau du quai, pour parler, échanger, rigoler et surtout, tricoter, et ce, en toute simplicité!

Tout comme les années passées, les organisateurs de L'Angélaine invitent les crocheteuses, les brodeuses et autres à se joindre à eux, histoire d’élargir la communauté qui se passionne d’arts textiles. Ils convient chaleureusement les participantes à venir avec leurs enfants et petits-enfants, car la passation du savoir et des connaissances dans le domaine textile est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Évidemment, les clubs de tricots et les Cercles de Fermières sont les bienvenus!

Nouveauté : démonstration de tricot machine

Pour le plus grand plaisir des participantes, une démonstration des rudiments du tricot sur machine sera présenté.

Vous ne savez pas tricoter? Pas de souci, des ateliers de tricot pour débutants seront offerts gratuitement à ceux et celles qui veulent apprendre. Il sera également possible de demander conseil à des expertes pour les plus avancées.

Les tricoteuses et tricoteurs de la rive nord sont cordialement invités à monter à bord de la navette fluviale en partance du port de Trois-Rivières pour se joindre au rassemblement. En cas de pluie, l’événement aura lieu sous le chapiteau déjà présent sur le quai de Sainte-Angèle. Notez qu’il y aura vente d’articles et de fils à tricoter de la boutique L’Angélaine, des revues de tricot et d’artisanat, ainsi que des prix de présence.

Rappel :

Quand : dimanche 26 août de 13 h à 16 h 30

Où : quai de Sainte-Angèle Entrée : gratuite Rafraichissements et grignotines sur place ($$)

Pour tous les détails, consultez la page Facebook de L'Angéline ou téléphonez à la boutique au 1 866-600-3822.