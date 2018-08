Programmation culturelle de la 85ème édition de la Classique

La Classique internationale de canots de la Mauricie est heureuse de vous annoncer la programmation culturelle de l’édition 2018. Dans le but de souligner son 85ème anniversaire, plusieurs grandes nouveautés sont prévues afin de faire de cette édition spéciale un incontournable !

Des nouveautés dans la Zone famille

Le Lait présente la Zone famille le 1er et 2 septembre prochains sur la promenade du Saint- Maurice à Shawinigan de 10h à 17h. Pour satisfaire les petits comme les grands, l'équipe de La Classique internationale de canots de la Mauricie a prévu des nouveautés tels que des jeux géants. De plus, parmi les incontournables vous pouvez compter sur les jeux gonflables, le maquillage, bricolage et l'animation.

Spectacles

Les spectacles sont offerts gratuitement et sauront plaire à tous.

Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.