Le Moulin Michel présente la 5e édition du Salon d'art populaire

Le Salon d’art populaire est un événement culturel et familial à but non-lucratif, mis sur pied par une mère et sa fille. La cinquième édition du Salon aura lieu dimanche le 6 mai, de 10 h à 16 h, au Moulin Michel.

Le Salon d’art populaire est une exposition haute en couleur, un méli-mélo de 22 artistes et artisans désireux de parler de leurs projets et partager leurs créations.

Cette année, les visiteurs auront la chance de voter pour leur table préférée. L’exposant ayant le plus de vote, aura la chance de se mériter un panier cadeau d’une valeur de 100$ contenant des produits locaux.

Cette année, vous aurez la chance de découvrir parmi les exposants des artisans récupérateurs, des portraitistes, des mobiles en verre, des artistes peintre et bien plus.

Le but du Salon est d'offrir une visibilité et un endroit où exposer, aux artistes et artisans de la région.

L’entrée est gratuite pour tous.

Allez en grand nombre rencontrer et encourager les exposants du Salon d'art populaire.