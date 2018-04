Du 5 au 29 avril, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier accueille le projet « Résidence d’artiste »

Du 5 au 29 avril 2018, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier présente les œuvres issues de deux projets de résidence d’artiste, mis sur pied en collaboration avec l’école primaire Saint-Dominique et le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières (SANA).

Résultats de plusieurs mois de travail et d’échanges, ces projets coordonnés par l’équipe du Centre d’exposition Raymond-Lasnier, avec la participation des artistes professionnelles Geneviève Baril et Fontaine Leriche, ont pour objectifs de démocratiser et de rendre accessible l’art contemporain et actuel, en plus de démystifier le travail des artistes en arts visuels.

Culture Trois-Rivières, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre des interventions en arts visuels de l’Entente de développement culturel, est fière de rendre possible ces projets de résidence d’artiste qui favorisent la participation des citoyens à la vie culturelle trifluvienne, indépendamment de leur situation sociale ou économique.

Un peu plus sur les projets

Résidence d’artiste de Geneviève Baril avec la classe de 5e année de madame Marie-France Laverdière, de l’école Saint-Dominique

Souffle et mouvement est un projet d’installation qui s’inspire du corps en mouvement dans la création d’une œuvre en deux dimensions, ainsi que de la forme géométrique en mouvement dans la création d’une œuvre en trois dimensions. Les élèves ont travaillé à partir de différentes notions qui caractérisent la démarche artistique de Geneviève Baril : le mouvement du corps, la respiration et le calme, l’accumulation et l’épuration, les couleurs monochromes et les camaïeux, etc. Ensemble, ils participent à la création d’une installation à la fois organique et géométrique.

Résidence d’artiste de Fontaine Leriche avec les participants du service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières (SANA)

Grosses bêtes en sommeil est un projet ludique qui aborde deux thématiques universelles : le sommeil et le personnage fictif. Par l’expérimentation d’un large éventail de techniques, les participants présentent une série de sculptures textiles, de dessins et d’impressions numériques, tout en s’inspirant de la démarche artistique et de l’esthétique qui caractérisent les œuvres de l’artiste Fontaine Leriche.

Exposition au centre d’exposition Raymond-Lasnier

Fruit d’un travail entamé au mois de novembre 2017, les projets des deux artistes et des participants seront présentés au Centre d’exposition Raymond-Lasnier du 5 au 29 avril 2018, en plus de faire partie de la programmation des Découvertes culturelles.