Trois-Rivières à table : une popularité grandissante pour la troisième édition

Trois-Rivières Centre, est fière d’annoncer un bilan positif pour la troisième édition du festival « Trois-Rivières à table » qui se tenait du 15 au 25 mars dernier.

C’est plus de 4 500 personnes qui ont décidé de profiter d’une des seize tables d’hôte de l’événement offertes au coût de 29 $. C’est une augmentation de 50% de l’achalandage par rapport à la deuxième édition.

Une formule gagnante

Les premières éditions avaient connu un fort succès, mais l’engouement causé par l’événement en cette troisième édition est au-delà des attentes. « Les 16 restaurants participants ont suscité énormément d’intérêts avec leur table d’hôte inspiré des 16 producteurs locaux. Les amateurs de bonne bouffe ont eu le plaisir de découvrir des repas gastronomiques à la hauteur de leurs attentes et les résultats de cette troisième édition en sont la preuve. La demande était tellement forte que certains restaurateurs annonçaient déjà complet avant même que l’événement ne soit commencé. D’autres ont même dû refuser des clients en raison de la capacité de leur salle » explique M. Patrick Dupuis, président de Trois-Rivières Centre. L’équipe de Trois-Rivières Centre, en collaboration avec ses partenaires, les producteurs et restaurateurs participants, se penche déjà sur l’année 2019, qui risque de connaître un succès tout aussi important, sinon plus.

L’organisation tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué au succès de ce festival, soit le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Innovation développement économique Trois-Rivières, les Délices d’Automne, ainsi que les producteurs et les restaurateurs participants.