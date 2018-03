L’artiste Marc Pronovost expose ses œuvres au Musée Pierre Boucher du Séminaire de Trois-Rivières dès le 8 avril

L’artiste Marc Pronovost exposera ses œuvres lors d’une exposition intitulée « Offrir ses couleurs » dont le fruit de la vente sera entièrement remis à la Fondation Albatros de Trois-Rivières. L’exposition, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, se déroulera à la salle Gaston Petit du Musée Pierre Boucher du Séminaire de Trois-Rivières du 8 au 29 avril 2018.

Le travail de Marc Pronovost au cours des années au sein des conseils d’administration de la Maison et de la Fondation Albatros l’a véritablement sensibilisé à l’importance de ce lieu qui vient en aide aux personnes ayant un diagnostic sévère en fin de vie. Le financement de la Maison Albatros est tributaire en grande partie de la Fondation et c’est la raison pour laquelle il a choisi de faire don de ses œuvres.

Natif de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Marc Pronovost est retraité du journal La Presse depuis 2015 où il a œuvré pendant une douzaine d’années comme vice-président aux opérations et à la migration vers l’édition numérique. La recherche est au cœur de sa démarche artistique et il n’hésite pas à passer d’un style à l’autre au gré de son inspiration, toujours dans l’esprit de faire vibrer ses couleurs. L’acrylique, la pâte d’acrylique, le pastel, l’encre de chine et la feuille de métal sont autant de matériaux par lesquels s’expriment la diversité, la spontanéité et la recherche de l’artiste.

Des centaines de toiles ont été réalisées par Marc Pronovost en plus de 40 ans de cette carrière parallèle vouée à la peinture. Toute la population est invitée à cette exposition où il a choisi parmi ses tableaux préférés pour vous « Offrir ses couleurs » qui illustrent le cheminement et la recherche de l’artiste. Un encan silencieux se déroulera lors de la première journée, soit la journée du vernissage le dimanche 8 avril de 14 h à 16 h