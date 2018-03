Ruelle des Arts 2018 : à la recherche d’artistes pour exposer

Situé au centre-ville de Trois-Rivières, le magasin général Le Brun en ville organise durant la saison estivale la Ruelle des Arts qui aura lieu tous les dimanches du 24 juin au 2 septembre 2018 de 11 h 00 à 17 h 00.

Le projet de la «Ruelle des Arts» a pour mission de donner une vitrine éphémère en plein air pour la présentation d'œuvres en arts visuels. La ruelle adjacente au magasin a été aménagée afin de dynamiser le centre-ville de Trois-Rivières. L’initiative vise donc à présenter aux touristes, ainsi qu’à la population locale, des artistes de la région via un concept semblable à la rue du Trésor de Québec.

Lors de cette journée, six artistes de la région seront exposés pour présenter leurs œuvres. Nous sommes donc à la recherche d’artistes qui aimeraient exposer dans une ambiance festive. Nous voudrions donc lancer une invitation auprès des artistes de la région à s’inscrire en ligne via la page Facebook «Ruelles des Arts – Le Brun en ville». Les inscriptions ont lieu jusqu’au 13 avril 2018 à 23h59, donc il ne reste que quelques semaines. Les candidatures seront analysées par un comité de sélection. Les critères d'évaluation seront l'originalité, la qualité, la maîtrise de la technique, l'aspect général des œuvres et leur accessibilité (prix de vente). Également, les artistes qui présenteront une collection inspirée de la ville de Trois-Rivières, ainsi que son histoire pourraient être privilégiés.