FestiVoix de Trois-Rivières: Dévoilement des premiers artistes de la programmation 2018

Le FestiVoix de Trois-Rivières a dévoilé ce soir les 5 premiers noms des artistes qui fouleront la scène Loto-Québec des Voix Populaires! La 25e édition du plus important événement culturel en Mauricie lancera ses festivités estivales du 28 juin au 8 juillet 2018! Fort d'une édition 2017 record marquée par un engouement du public et d'un clientèle touristique plus présente que jamais, l'anniversaire du quart de siècle du FestiVoix s'annonce vitaminé et exaltant!



LE GROUPE MONDIALEMENT CONNU THREE DAYS GRACE AUX ABORDS DU FLEUVE ST-LAURENT!

Le vendredi 29 juin sera 100% rock sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires grâce au passage de Three Days Grace ! Ce groupe rock alternatif est un des plus influents de sa génération depuis la sortie de son premier album il y a 15 ans. Three Days Grace a vendu plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et cumule plus de 720 millions de vues sur sa chaîne Youtube. Ces anticonformistes ont fait leur marque dans l'industrie musicale en cumulant de nombreux numéros 1 au Billboard Alternative Songs, tout en détenant à ce jour le record du plus grand nombre de pièces musicales qui se sont retrouvées au sommet du Top Active Rock. Le groupe reconnu internationalement a été récompensé à plusieurs reprises aux prix Juno Awards, Loudwire Music Awards et aux BMI Awards. Le groupe reprend la route après 2 ans d'absence afin de présenter ses plus grands succès mais également les pièces de leur nouvel album Outsider à paraître le 9 mars prochain.

Promise à une grande carrière internationale, Charlotte Cardin offrira une soirée soul, pop et R&B le jeudi 5 juillet sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires. De retour d'une tournée à guichets fermés aux États-Unis afin de présenter les pièces de son second EP Main Girl, Charlotte poursuit sa conquête mondiale ! L'ancienne candidate de La Voix est également en nomination dans deux importantes catégories aux prix Juno Awards en 2018, soit : « révélation de l'année » et « auteure-compositrice de l'année ».



QW4RTZ a grandi avec le FestiVoix! Le quatuor vocal présentera un spectacle unique créé spécialement pour le 25e anniversaire du festival sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires le mercredi 4 juillet. Un spectacle sur mesure où numéros spéciaux, invités de marque, primeurs musicales et quelques extraits de leur plus récent spectacle Le Meilleur des quatre s'enchaîneront dans un gros party a cappella!



Le FestiVoix est très heureux d'annoncer le retour sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires du rocker chouchou des Québécois Éric Lapointe le 28 juin! Le festival ne pouvait passer à côté de cet incontournable qui a fait l'histoire à plusieurs reprises sur la scène principale de l'événement! Cette véritable légende vivante du rock soulevera la foule au son de ses plus grands succès en carrière pour la soirée d'ouverture de la 25e édition!



Et enfin, Claude Dubois interprétera l'ensemble de ses plus grands succès le dimanche 8 juillet sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires. L'artiste présentera en clôture du FestiVoix, son tout nouveau spectacle Dubois en liberté : un spectacle puissant qui revisite les chansons les plus demandées de son immense répertoire en survolant le parcours impressionnant de cette icône de la chanson francophone.

Les passeports donnant accès aux 9 jours d'activités du FestiVoix et à plus de 100 spectacles sont disponibles dès maintenant pour achat en ligne au www.festivoix.com au coût de 43$ (taxes incluses), tout comme le billet journalier en vente au coût de 25$ (taxes incluses). Des frais d'administration et de service sont applicables.



MISE EN VENTE D'UNE ZONE SPÉCIALE AVANT-SCÈNE!

Les concerts de Three Days Grace (vendredi 29 juin 2018) et Éric Lapointe (jeudi 28 juin 2018) donneront accès à une zone spéciale avant-scène située à l'avant de la scène Loto-Québec des Voix Populaires. Seulement 200 billets au coût de 75$ (taxes incluses) sont disponibles dès maintenant pour chacune de ces représentations. Ce billet donne également accès à tous les spectacles de la journée.



LOTO-QUÉBEC NOUVEAU PRÉSENTATEUR OFFICIEL DU FESTIVOIX!

Loto-Québec, fier partenaire du FestiVoix depuis plusieurs années, soutient l'événement notamment en rendant possible la réalisation de la toute nouvelle scène principale ayant vue sur le fleuve St-Laurent. Pour le 25e anniversaire du FestiVoix, Loto-Québec réitère sa confiance envers le festival en devenant présentateur officiel de l'événement!

« Aux quatre coins de la province, Loto-Québec appuie des événements ayant d'importantes retombées sociales et économiques dans leur communauté. Parce qu'il est festif et rassembleur, le FestiVoix de Trois-Rivières illustre à merveille le mandat de notre programme de commandite, soit de permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre Tout un monde de divertissement. Nous sommes heureux de bonifier notre partenariat de longue date en devenant commanditaire présentateur de cet événement culturel majeur en Mauricie », souligne Lucie Lamoureux, directrice de l'engagement sociétal à Loto-Québec.



À CHAQUE NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVOIX SA NOUVELLE IMAGE!

Tout comme sa programmation 2018, la nouvelle signature visuelle de l'événement est un véritable bonbon pop vitaminé,une réalisation de Cyrille Farré, directeur artistique Cynic, studio de com. Le point de départ de la conception découle du concept de l'évasion à l'arrivée de la belle saison. L'affiche 2018 du FestiVoix est un mélange de plusieurs influences et d'époques, tout comme la programmation musicale du FestiVoix influencée par plusieurs styles musicaux!.



À cette image rétro-futuriste se joignent les voix des membres du groupe électro pop Valaire sur la chanson officielle de l'édition 2018 nommée Golden Rule. Impossible de ne pas être charmé par la musique de ce groupe à l'esthétisme musical et visuel léché qui ne laisse personne indifférent et qui invite à la fête!



La 25e édition édition du FestiVoix de Trois-Rivières aura lieu du 28 juin au 8 juillet 2018!