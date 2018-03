Un franc succès pour les Rendez-vous des Cinémas du Monde de Trois-Rivières

L’événement, une initiative conjointe du Comité de Solidarité/Trois-Rivières et du cinéma Le Tapis Rouge a gagné son pari : démontrer qu'un grand nombre de nos concitoyens s'intéresse aux diverses réalités du monde.



Les Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières ont commencé sur les chapeaux de roues avec une salle comble pour la projection du film Tuktuq, de Robin Aubert. Le succès ne s’est pas démenti, puisque les salles du cinéma étaient remplies plus que d’espérance. Toutes les projections ont connu un bon achalandage.



Une belle réussite pour ce défi que s’étaient lancés le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et le cinéma Le Tapis Rouge. Nés de l’intérêt bien connu du CS3R pour l’éducation citoyenne et la solidarité internationale et de la vocation du cinéma pour la diffusion du cinéma international, LES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS DU MONDE visaient à offrir un accès captivant à diverses réalités du monde par le truchement du cinéma.



Autant les cinéphiles que les citoyens préoccupés par les différents enjeux sociaux et culturels étaient au rendez-vous, et même des publics scolaires ont répondu à l’appel. Les films présentés durant cet événement provenaient de différents pays, et ont été sélectionnés par le point en commun qu’ils partageaient: raconter des histoires qui ne s’oublient pas. Et les échos des spectateurs appuient largement dans ce sens. Une programmation variée, certaines projections suivies de discussions passionnantes; il est certain que le public trifluvien se souviendra de cet événement cinématographique de qualité!



Nous tenons à remercier les partenaires financiers qui ont appuyé l’édition 2018 des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières : le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), l’Association des retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) – secteur Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Shawinigan, Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Robert Aubin, député de Trois-Rivières, Denis Roy, conseiller municipal, district de Marie-de-l’Incarnation, Marc H. Plante, député de Maskinongé, Dany Carpentier, conseiller municipal, district de La Vérendrye, le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Syndicat des professeurs et des professeures du CÉGEP de Trois-Rivières.

Sur la photo : (de gauche à droite) Jean-Marc Lord, directeur-général du Comité de Solidarité-Trois-Rivières (CS3R), Richard Grenier, coordonnateur du secteur d’éducation au public du CS3R et Jacques Foisy, propriétaire du Cinéma Le Tapis Rouge, sont très heureux de la réussite des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières.