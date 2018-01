"Le FestiVoix aime": nouveau partenariat avec 3 diffuseurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec !

À l'aube de sa 25e édition qui aura lieu du 28 juin au 8 juillet 2018, le FestiVoix de Trois-Rivières est fier de s'associer à 3 diffuseurs importants de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de créer la campagne « Le FestiVoix aime » qui représente parfaitement la qualité, la diversité ainsi que les coups de cœur du FestiVoix pour les programmations de 4 salles de spectacles de la région.



Le FestiVoix de Trois-Rivières a toujours été très impliqué dans sa communauté culturelle et le public reconnait la diversité artistique représentée dans chacune de ses éditions. Ce partenariat avec la Corporation des Événements de Trois-Rivières, Culture Trois-Rivières et Diffusions Plein Sud est un pont symbolique entre le FestiVoix et le milieu de la diffusion culturelle en Mauricie.

Nous croyons plus que jamais au travail d'équipe en amont afin d'offrir une vitalité de diffusion diversifiée pour le public d'ici, mais aussi d'ailleurs. En joignant nos forces communes, tant les artistes que le public en profiteront!

Sur la photo, dans l'ordre: Monsieur Claude Marchand, directeur des Arts de la scène à Culture Trois-Rivières, Madame Sarah Chevarie, directrice générale Diffusions Plein Sud, Monsieur Thomas Grégoire, directeur général FestiVoix de Trois-Rivières et Madame Marie-Michèle Mantha, directrice communications, marketing et partenariats à la Corporation des événements de Trois-Rivières.