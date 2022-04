Le C3E investit 350 000 $ chez ENERPROX

Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) investit 350 000 $ dans la société ENERPROX pour soutenir la commercialisation d’équipements pour le chauffage, la climatisation et la ventilation des bâtiments dédiés aux secteurs industriels et agro-alimentaires.

ENERPROX optimise la consommation d'énergie par l’ajout de module PVT (panneaux photovoltaïque et thermique combinés). Cet investissement est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) afin d’appuyer des projets innovants dans le secteur de l’efficacité énergétique des bâtiments à l’étape de la commercialisation.

« Le Québec doit réduire massivement ses émissions de GES dont plus de 10 % sont liées au bâtiment, mais pour y arriver, il doit déployer des solutions originales, économiquement viables et ce, très rapidement. L’investissement du C3E chez ENERPROX permettra justement d’accélérer l’introduction de ces équipements dans un marché toujours en pleine effervescence, celui du secteur industriel. En optimisant la gestion de l’énergie et en substituant des combustibles fossiles ENERPROX contribue grandement à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), par son apport à l’efficacité énergétique des bâtiments » mentionne le PDG du C3E, M. Donald Angers.

« L’atteinte des cibles de réduction de GES repose sur notre capacité à accélérer la transition énergétique. C’est dans cet état d’esprit que l’Équipe Enerprox a conçu le thermo.pvt, une solution modulaire intégrant des thermopompes avec récupération de chaleur, du chauffage résistif et des capteurs solaires photovoltaïques-thermiques. L’intégration des modules aux bâtiments s’effectue en harmonie avec les aspects architecturaux et la combinaison des diverses composantes permet d’obtenir un bilan énergétique net plus économique » ajoute Christian Poudrier, PDG et fondateur de ENERPROX.