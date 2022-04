Des investissements de 5,4 millions $ pour Mon virage numérique

Trois-Rivières Centre, la SDC du centre-ville de Trois- Rivières présente fièrement son nouveau logo. En effet, le logo « Trois-Rivières Centre » devient « Trois-Rivières centre-ville », puisque la mission, les actions et l’ensemble des projets sont tournés vers un seul et même territoire, le centre-ville. Cette nouvelle identité est davantage évocatrice et claire quant au rôle joué par la SDC et facilite la compréhension du grand public.