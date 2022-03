Grano-Vrac et Délices reçoit une bourse d'honneur de 25 000 $

L’entreprise de Sainte-Thècle, Grano-Vrac et Délices, et sa propriétaire Stéphanie Marineau, a obtenu une bourse d’honneur de 25 000 $ lors d’une cérémonie où le gouvernement du Québec a remis 67 bourses d’honneur à autant d’entrepreneurs âgés de 18 et 35 ans de toutes les régions de la province.

Ces bourses ont comme objectif de favoriser le développement des entreprises, précise le communiqué gouvernemental. Les gagnants auront un accompagnement gratuit d’une année de la part du Réseau Mentorat.

Les représentants du gouvernement précisent que la « bourse d’honneur est une aide financière ponctuelle accordée à un entrepreneur prometteur afin de compléter l’offre de financement traditionnel. La sélection des entreprises lauréates a eu lieu à la suite d’un appel de candidatures, le quatrième du genre, lancé en septembre dernier. Ainsi, le comité a évalué 269 projets selon leur originalité, leur caractère novateur, leur plan marketing et leur analyse de marché ».

Lors de la cérémonie, 17 prix Coups de cœur, d’une valeur de 2 000 $ chacun, ont été décernés à des finalistes de l’ensemble des régions. Ces récompenses ont été offertes grâce à l’initiative du président du conseil et chef de la direction de Premier Tech, M. Bernard Bélanger.

Ce dernier précise que « par cette bourse Coup de cœur — Premier Tech, souligne l’excellence des personnes lauréates qui se sont démarquées par leur caractère humain ainsi que par l’originalité de leur projet et ses retombées sur la communauté, dans l’esprit de remettre à leur tour au milieu des affaires. »

Pour sa part, la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours ajoute qu’elle est fière « d’accompagner ces entrepreneurs passionnés tout au long de leur parcours. Je félicite les récipiendaires des 67 bourses d’honneur pour leur audace, leur persévérance et leur détermination ! Je suis ravie de constater que la relève prospère dans notre écosystème d’entrepreneuriat et contribue à la vitalité de l’économie de l’ensemble des régions du Québec. »

De 2018 à 2021, 387 bourses d’honneur de 25 000 $ ont été accordées, dont 100 à des entrepreneurs de la diversité culturelle de tous âges et 287 à des entrepreneurs de 18 à 35 ans.